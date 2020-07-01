Тренер «Динамо»: мы полностью переиграли «Сочи», но не справились с другими людьми
- @FCDM_official
«Мы полностью переиграли команду «Сочи», но не справились с другими людьми. Это всё», — приводит слова Новикова «Матч ТВ».
Встреча «Сочи» и «Динамо» завершилась со счётом 1:1. Подопечные Новикова не смогли удержать победу из-за пенальти, назначенного в их ворота на второй компенсированной ко второму тайму минуте, который реализовал Александр Кокорин.
Ранее Валерий Карпин заявил, что частично удовлетворён результатом матча с «Краснодаром».