Тренер «Динамо»: мы полностью переиграли «Сочи», но не справились с другими людьми

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«Мы полностью переиграли команду «Сочи», но не справились с другими людьми. Это всё», — приводит слова Новикова «Матч ТВ».

Встреча «Сочи» и «Динамо» завершилась со счётом 1:1. Подопечные Новикова не смогли удержать победу из-за пенальти, назначенного в их ворота на второй компенсированной ко второму тайму минуте, который реализовал Александр Кокорин.

Ранее Валерий Карпин заявил, что частично удовлетворён результатом матча с «Краснодаром».