Тренер «Динамо»: мы полностью переиграли «Сочи», но не справились с другими людьми

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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
Тренер «Динамо»: мы полностью переиграли «Сочи», но не справились с другими людьми
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«Мы полностью переиграли команду «Сочи», но не справились с другими людьми. Это всё», — приводит слова Новикова «Матч ТВ».

Встреча «Сочи» и «Динамо» завершилась со счётом 1:1. Подопечные Новикова не смогли удержать победу из-за пенальти, назначенного в их ворота на второй компенсированной ко второму тайму минуте, который реализовал Александр Кокорин.

Ранее Валерий Карпин заявил, что частично удовлетворён результатом матча с «Краснодаром».

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