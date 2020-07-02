Игрок «Ростова» Попов рассказал о своём голе в ворота «Краснодара»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов поделился впечатлениями об игре с «Краснодаром» в 25-м туре Российской премьер-лиги (1:1).

«Ставил задачу выйти на поле и помочь команде. Смотрел игру с «Арсеналом», видел, как боролись ребята, сегодня хотел выйти, держать хороший темп», — приводит слова болгарина клубный сайт.

Попов также рассказал о своём голе, проведённом с 11-метровой отметки на 10-й добавленной минуте.

«Если честно, было несколько решений с направлением удара, менял их во время этой паузы. Рад, что в конце концов всё сделал как надо», — резюмировал спортсмен.

Ранее сообщалось, что экс-легионер «Ростова» принёс «Спарте» победу в финале Кубка Чехии.