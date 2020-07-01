Мусаев о матче с «Ростовом»: если так будет продолжаться, то можно не заканчивать чемпионат

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между с «Ростовом».

«Ожидалось, что в конце матча не хватит сил. Рассчитывали, что замены освежат игру. К сожалению, в наши ворота поставили неоднозначный пенальти. Уже в который раз. И в прошлом году борьба за Лигу чемпионов решилась из-за грубейшей ошибки судьи. Если так будет продолжаться, то можно не заканчивать чемпионат. Надо было нам забивать второй гол, у Шапи был отличный момент. Нельзя отдавать инициативу. Но я до сих пор не понимаю решения судьи», — приводит слова Мусаева Sport24.

Встреча «Ростова» и «Краснодара» завершилась со счётом 1:1. Подопечные Мусаева не смогли удержать победу из-за назначенного в их ворота на 11-й компенсированной ко второму тайму минуте пенальти.

Ранее Валерий Карпин заявил, что частично удовлетворён результатом матча с «Краснодаром».