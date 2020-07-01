Непомнящий отыгрался в полуфинале шахматного онлайн-турнира с Гири
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Первую партию выиграл Непомнящий, три следующие завершились вничью. Общий счёт — 2,5:1,5. Во вторник сильнее оказался Гири. Таким образом, в противостоянии пока ничья — 1:1.
Во втором полуфинале норвежец Магнус Карлсен одолел китайца Дина Лижэня во второй раз подряд (2,5:1,5) и пробился в решающий матч. Финал начнётся 3 июля.
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