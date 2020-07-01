Семак назвал несчастным случаем пенальти в матче РПЛ с «Тамбовом»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота его команды в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
Семак назвал несчастным случаем пенальти в матче РПЛ с «Тамбовом»
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«Потом проанализируем. Что касается передачи, то какой-то остроты она не несла. Это стечение обстоятельств, несчастный случай. Судья увидел нарушение правил и поставил 11-метровый. Я повтор пока не видел, не могу сказать», — приводит слова Семака РИА Новости.

Пенальти был назначен на 87-й минуте за фол Ярослава Ракицкого на Артёме Федчуке. 11-метровый удар реализовал Валерий Чуперка.

Ранее Семак прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче 25-го тура РПЛ.

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