Семак назвал несчастным случаем пенальти в матче РПЛ с «Тамбовом»
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«Потом проанализируем. Что касается передачи, то какой-то остроты она не несла. Это стечение обстоятельств, несчастный случай. Судья увидел нарушение правил и поставил 11-метровый. Я повтор пока не видел, не могу сказать», — приводит слова Семака РИА Новости.
Пенальти был назначен на 87-й минуте за фол Ярослава Ракицкого на Артёме Федчуке. 11-метровый удар реализовал Валерий Чуперка.
Ранее Семак прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче 25-го тура РПЛ.