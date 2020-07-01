Семак о победе над «Тамбовом»: хотелось бы более спокойных матчей

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Тамбовом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На нас давит ответственность. Микроскопические ошибки приводят к пропущенным мячам. Мы всё время балансируем на грани. 1:0 — не тот счёт, который может давать гарантию. Любой рикошет или полумомент может привести к голу. Рад, что вырвали победу, но нужно больше забивать и спокойно заканчивать. Боязнь ошибиться приводит к таким моментам», — приводит слова Семака Sport24.

Он отметил, что гол Сердара Азмуна был важен как для самого форварда, так и для всей команды.

«Вышел и сыграл хорошо. Я рад за него, как и за всю команду. Хотелось бы более спокойных матчей, но легко никогда не бывает», — добавил специалист.

«Зенит» вырвал победу над «Тамбовом» со счётом 2:1 благодаря голу в компенсированное время.

Ранее сообщалось, что Семак одержал 50-ю победу во главе «Зенита».