Гендиректор «Зенита» о штрафах Азмуна: мы закрыли эту страницу и идём дальше

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию вокруг штрафов форварда Сердара Азмуна за нарушение правил социального дистанцирования.
Гендиректор «Зенита» о штрафах Азмуна: мы закрыли эту страницу и идём дальше
  • РИА Новости

«Азмун сделал выводы для себя, команда его поддержала, а тренер доверил место в составе. Азмун очень хорошо играл, забил блестящий гол в стиле Герда Мюллера — одним касанием переправил мяч в ворота с передачи Дзюбы. Мы считаем, что эту страницу — с нарушением рекомендаций — закрыли и идём дальше. У нас у всех в «Зените» цель одна — выиграть чемпионат, сыграв все игры», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Азмун был дважды оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС), а также клубом за нарушение правил социального дистанцирования, введённых из-за пандемии коронавируса.

Ранее Сергей Семак высказался о штрафах Азмуна за нарушение правил социального дистанцирования.

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