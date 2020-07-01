Гендиректор «Зенита» о штрафах Азмуна: мы закрыли эту страницу и идём дальше
- РИА Новости
«Азмун сделал выводы для себя, команда его поддержала, а тренер доверил место в составе. Азмун очень хорошо играл, забил блестящий гол в стиле Герда Мюллера — одним касанием переправил мяч в ворота с передачи Дзюбы. Мы считаем, что эту страницу — с нарушением рекомендаций — закрыли и идём дальше. У нас у всех в «Зените» цель одна — выиграть чемпионат, сыграв все игры», — приводит слова Медведева РИА Новости.
Азмун был дважды оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС), а также клубом за нарушение правил социального дистанцирования, введённых из-за пандемии коронавируса.
Ранее Сергей Семак высказался о штрафах Азмуна за нарушение правил социального дистанцирования.