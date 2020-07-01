Семак высказался о штрафах Азмуна за нарушение правил социального дистанцирования

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг штрафов форварда Сердара Азмуна за нарушение правил социального дистанцирования.

«Самые лучшие санкции для Азмуна — выпустить на поле и позволить ему доказать, что он нужен команде», — приводит слова Семака ТАСС.

Азмун был дважды оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС), а также клубом за нарушение правил социального дистанцирования, введённых из-за пандемии коронавируса.

Ранее Семак прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.