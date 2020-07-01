Семак высказался о штрафах Азмуна за нарушение правил социального дистанцирования
- РИА Новости
«Самые лучшие санкции для Азмуна — выпустить на поле и позволить ему доказать, что он нужен команде», — приводит слова Семака ТАСС.
Азмун был дважды оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС), а также клубом за нарушение правил социального дистанцирования, введённых из-за пандемии коронавируса.
Ранее Семак прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.