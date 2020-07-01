Первушин о проигрыше «Зениту»: учимся на собственных ошибках, нас наказывают и учат

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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал поражение команды от петербургского «Зенита» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Первушин о проигрыше «Зениту»: учимся на собственных ошибках, нас наказывают и учат
  • © Официальный сайт ФК "Тамбов"

«Преимущество «Зенита» было за счёт быстрых атак. В целом получилась неплохая игра. Мы план на неё выдерживали, не хватило нас на последние минуты. Что поделать, продолжаем бороться дальше. Учимся на собственных ошибках, нас наказывают и учат. Не хотелось раскрываться, но когда стали проигрывать, начали рисковать. Это было оправданно», — приводит слова Первушина «Матч ТВ».

Он отметил, что после поражений всегда появляется нервозность, но у команды впереди ещё пять матчей.

«Мы знаем, сколько надо набрать очков, чтобы остаться в премьер-лиге. Есть план, ему следуем. Ни одной команде поражения положительных эмоций не добавляют, но рук не опускаем», — добавил специалист.

По итогам 25 туров «Тамбов» набрал 25 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Сергей Семак прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче 25-го тура РПЛ.

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