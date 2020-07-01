Черевченко: «Арсенал» допускал детские ошибки в матче с «Ахматом»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение своих подопечных от грозненского «Ахмата» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Если бы забили в конце первого тайма... Были моменты. Подходы были, но фора большая, причём в каждой игре. Дисциплина была. Но допускали детские ошибки. То же самое с «Ростовом» было. Одинаковые ошибки. Длинная передача — гол, длинная передача — гол», — приводит слова Черевченко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что для того чтобы исправить ситуацию игрокам и тренерскому штабу нужно разобраться в себе.

«Ну да, ситуация нехорошая. Но сильные люди выходят из этой ситуации», — добавил специалист.

«Арсенал», потерпевший пятое поражение подряд с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» может пригласить Юрия Сёмина.