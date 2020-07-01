Футболист ЦСКА Чалов будет тренироваться индивидуально из-за травмы

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Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА сообщила о состоянии здоровья форварда Фёдора Чалова, получившего повреждение в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Футболист ЦСКА Чалов будет тренироваться индивидуально из-за травмы
  • РИА Новости

«Сегодня Чалов прошёл обследование в Москве. В ближайшие дни футболист будет работать по индивидуальной программе, о сроках его возвращения в общую группу мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Чалов получил повреждение на 67-й минуте матча 25-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Спартаком». После консультаций с врачами команды было принято решение заменить его — на 70-й минуте в игру вступил Кристиян Бистрович.

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