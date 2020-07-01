В «Баварии» рассказали о переговорах по трансферу Зане

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал переговоры по трансферу форварда английского «Манчестер Сити» Лероя Зане.

«Переговоры с представителями Зане и руководством «Манчестер Сити» идут хорошо. Но сейчас нужно набраться терпения. Пока мне нечего добавить», — приводит слова Салихамиджича пресс-служба клуба.

23-летний немец выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года. В его активе 39 голов и 45 результативных передач в 135 матчах за клуб, в составе которого он дважды выиграл АПЛ и Кубок английской лиги, а также по разу — Кубок и Суперкубок Англии.

Ранее Хосеп Гвардиола заявил, что Зане, вероятно, переходит в «Баварию».