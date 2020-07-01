Гвардиола: похоже, Зане переходит в «Баварию»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о переговорах по трансферу форварда Лероя Зане в мюнхенскую «Баварию».

«Похоже, что Зане уходит. Сделка ещё не завершена. Есть нюансы, но, похоже, он переходит в «Баварию». Мы желаем ему всего хорошего и благодарим за годы, проведенные вместе. Успехов ему в таком фантастическом клубе», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

23-летний немец выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года. В его активе 39 голов и 45 результативных передач в 135 матчах за клуб, в составе которого он дважды выиграл АПЛ и Кубок английской лиги, а также по разу — Кубок и Суперкубок Англии.

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