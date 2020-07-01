Слуцкий рассказал о возможном возвращении Тарасова на поле в ближайших матчах
- РИА Новости
«Появление Тарасова, Бегича и Граната возможно. Они тренируются в группе. Но пока сложно сказать, готовы ли они к играм. Они не играли больше года и сами не понимают, насколько готовы. Но они могут сыграть, если потребуется. Медицинских противопоказаний нет», — приводит слова Слуцкого РИА Новости.
Следующим соперником «Рубина» должен стать «Оренбург». Игра запланирована на 5 июля и должна состояться в Казани.
Ранее сообщалось, что «Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ.