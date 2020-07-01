Слуцкий рассказал о возможном возвращении Тарасова на поле в ближайших матчах

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что не игравшие из-за травм длительное время Дмитрий Тарасов, Владимир Гранат и Сильвие Бегич могут выйти на поле в предстоящих матчах команды.

«Появление Тарасова, Бегича и Граната возможно. Они тренируются в группе. Но пока сложно сказать, готовы ли они к играм. Они не играли больше года и сами не понимают, насколько готовы. Но они могут сыграть, если потребуется. Медицинских противопоказаний нет», — приводит слова Слуцкого РИА Новости.

Следующим соперником «Рубина» должен стать «Оренбург». Игра запланирована на 5 июля и должна состояться в Казани.

Ранее сообщалось, что «Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ.