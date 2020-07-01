Ласицкене раскритиковала главу ВФЛА Юрченко

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене подвергла критике президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгения Юрченко.

«Как бы дальше ни развивались события, уже ясно, что сам по себе Евгений Юрченко не выполнил обязательства перед спортсменами, которые взял на выборах. Да и в целом за эти месяцы проявил себя слабым руководителем. В марте он радовался возвращению процедуры выдачи нейтрального статуса, а за две-три недели до дедлайна вдруг понял, что решения World Athletics незаконны», — цитирует Ласицкене ТАСС.

По её словам, Юрченко предал честных атлетов. Она также обратила внимание, что у нынешнего главы постоянно виноват кто-то другой, отметив, что это доказывает и лишение поста вице-президента организации Эдуарда Безуглова.

«Нечто подобное уже было чуть раньше с комиссией спортсменов. Я не уверена, что наш вид спорта сможет выбраться из нынешней ситуации с подобным человеком у руля ВФЛА», — добавила Ласицкене.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. Из-за дела Данила Лысенко была приостановлена выдача нейтральных статусов, число которых также было ограниченно. Теперь же World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке выплаты штрафа в размере $5 млн за нарушение антидопинговых правил. Крайний срок выплаты — 1 июля. World Athletics намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после уплаты штрафа.

Ранее Минспорт направил письма в World Athletics и МОК по ситуации со штрафом ВФЛА.