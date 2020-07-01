Ласицкене раскритиковала главу ВФЛА Юрченко
- РИА Новости
«Как бы дальше ни развивались события, уже ясно, что сам по себе Евгений Юрченко не выполнил обязательства перед спортсменами, которые взял на выборах. Да и в целом за эти месяцы проявил себя слабым руководителем. В марте он радовался возвращению процедуры выдачи нейтрального статуса, а за две-три недели до дедлайна вдруг понял, что решения World Athletics незаконны», — цитирует Ласицкене ТАСС.
По её словам, Юрченко предал честных атлетов. Она также обратила внимание, что у нынешнего главы постоянно виноват кто-то другой, отметив, что это доказывает и лишение поста вице-президента организации Эдуарда Безуглова.
«Нечто подобное уже было чуть раньше с комиссией спортсменов. Я не уверена, что наш вид спорта сможет выбраться из нынешней ситуации с подобным человеком у руля ВФЛА», — добавила Ласицкене.
Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. Из-за дела Данила Лысенко была приостановлена выдача нейтральных статусов, число которых также было ограниченно. Теперь же World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке выплаты штрафа в размере $5 млн за нарушение антидопинговых правил. Крайний срок выплаты — 1 июля. World Athletics намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после уплаты штрафа.
Ранее Минспорт направил письма в World Athletics и МОК по ситуации со штрафом ВФЛА.