В оперштабе РПЛ объяснили отмену матча между «Оренбургом» и «Уралом»

Глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) и член оперштаба Российской премьер-лиги (РПЛ) Эдуард Безуглов прокомментировал отмену матча между «Оренбургом» и «Уралом».

«Оперштаб РПЛ сообщил об отмене матча «Оренбург» — «Урал» в связи с предписанием Роспотребнадзора. В оренбургской команде сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с выявлением новых случаев инфицирования из числа людей, имевших отрицательные результаты при ранее проводимых тестированиях», — цитирует Безуглова «Чемпионат».

По его словам, на данный момент изолированы все игроки, тренерский штаб и персонал команды.

«Это обстоятельство делает ситуацию принципиально отличной от ситуации с «Динамо», где новых случаев инфицирования не было, что позволило москвичам после серии отрицательных тестов провести матч с ЦСКА и продолжать готовиться к следующим играм», — добавил Безуглов.

Матч «Оренбург» — «Урал» должен был состояться 1 июля в Оренбурге в 15:00 мск.

До этого «Оренбург» получил техническое поражение в матче 24-го тура с «Краснодаром» из-за неявки на игру в связи со вспышкой COVID-19 в команде.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» обратится к «Рубину» с просьбой переноса матча 26-го тура РПЛ.