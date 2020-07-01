Черчесов проголосовал по поправкам к Конституции

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов принял участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ.
Черчесов проголосовал по поправкам к Конституции
  • РИА Новости

Специалист проголосовал на участке №1266, который расположился в здании технологического колледжа №24.

«Для меня, как и каждого гражданина, сегодня важный день. Я свой выбор сделал. Радует, что в это не самое простое время всё хорошо организовано. Наверное, первый раз в истории, что неделю можно голосовать в любое время, поэтому здесь ажиотажа нет, хотя уже почти 60% проголосовали», — цитирует Черчесова РИА Новости.

Он отметил, что каждый должен сделать свой выбор.

Ранее ФИФА напомнила о победе сборной России над Испанией на ЧМ-2018.

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