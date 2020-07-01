ФИФА напомнила о победе сборной России над Испанией на ЧМ-2018
- Reuters
Пост о матче опубликован в Twitter-аккаунте ФИФА.
«Два год назад в этот день Москва вспыхнула. Где были вы, когда этот отраженный Игорем Акинфеевым пенальти выбил могучую Испанию?» — говорится в сообщении.
1 июля 2018 года в Москве на стадионе «Лужники» Россия обыграла Испанию в серии пенальти со счётом 4:3 (1:1 — в основное время) и вышла в четвертьфинал домашнего мирового первенства.
Ранее сообщалось, что матч Лиги наций Венгрия — Россия планируется провести на «Пушкаш Арене».
📅 Two years ago today, Moscow erupted 💥— FIFA.com (@FIFAcom) July 1, 2020
🇷🇺 Where were you when this Igor Akinfeev penalty save sent mighty Spain tumbling out? 😲#WorldCup | @TeamRussia | #OnThisDaypic.twitter.com/2g0fLiZkMV