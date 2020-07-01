ФИФА напомнила о победе сборной России над Испанией на ЧМ-2018

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Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) напомнила, что ровно два года назад сборная России обыграла Испанию в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира.
ФИФА напомнила о победе сборной России над Испанией на ЧМ-2018
  • Reuters

Пост о матче опубликован в Twitter-аккаунте ФИФА.

«Два год назад в этот день Москва вспыхнула. Где были вы, когда этот отраженный Игорем Акинфеевым пенальти выбил могучую Испанию?» — говорится в сообщении.

1 июля 2018 года в Москве на стадионе «Лужники» Россия обыграла Испанию в серии пенальти со счётом 4:3 (1:1 — в основное время) и вышла в четвертьфинал домашнего мирового первенства.

Ранее сообщалось, что матч Лиги наций Венгрия — Россия планируется провести на «Пушкаш Арене».

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