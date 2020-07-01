Бышовец о Сёмине: для меня не существует этого человека и тренера
- РИА Новости
«Будет ли ещё тренировать в нашем чемпионате Сёмин? Этот человек был посредственный игрок, да боевой, с настроем», — цитирует специалиста ТНВ.
По его словам, можно рассматривать Сёмина как клубного тренера, способного настроить команду, но у них с ним разные оценки футбола и жизненных принципов.
«Поэтому я стараюсь его не комментировать. Мы сняли этот вопрос. Не существует для меня этот человек. И тренер, кстати, тоже», — добавил Бышовец.
Бышовец также возглавлял «Локомотив» в 2007 году, в то время как Сёмин тогда являлся президентом клуба. В тот год красно-зелёные завоевали Кубок России по футболу.
Ранее Бышовец поделился мнением об игре «Локомотива» при Марко Николиче.