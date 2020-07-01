Бышовец поделился мнением об игре «Локомотива» при Николиче

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец высказался по поводу утверждений, что железнодорожники на данный момент выступают за счёт багажа своего предыдущего наставника Юрия Сёмина.

«Я думаю, что инерция сохранилась. Уровень игроков позволяет, особенно против «Оренбурга», да и против того же «Рубина» довольно безболезненно проходить этап смены главного тренера. Но надо сказать, что Николич достойно ведёт себя. И мне кажется, что некоторые акценты в игре команды уже начинают смещаться в пользу креативности и раскрепощённости игроков», — цитирует Бышовца ТНВ.

Он отметил, что игроки уже приняли нового тренера, а братья Алексей и Антон Миранчуки начинают лучше раскрываться.

Сёмин покинул команду 31 мая в связи с истечением срока контракта. Его место занял сербский специалист Марко Николич. Сёмин возглавлял команду с 2016 года. При этом он также тренировал «Локомотив» в периоды с 1986 года по 1990-й, с 1992 года по 2005-й и с 2009 года по 2010-й. Под его руководством «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок страны.

Ранее Николич прокомментировал ничейный результат матча с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).