Бышовец поделился мнением об игре «Локомотива» при Николиче
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«Я думаю, что инерция сохранилась. Уровень игроков позволяет, особенно против «Оренбурга», да и против того же «Рубина» довольно безболезненно проходить этап смены главного тренера. Но надо сказать, что Николич достойно ведёт себя. И мне кажется, что некоторые акценты в игре команды уже начинают смещаться в пользу креативности и раскрепощённости игроков», — цитирует Бышовца ТНВ.
Он отметил, что игроки уже приняли нового тренера, а братья Алексей и Антон Миранчуки начинают лучше раскрываться.
Сёмин покинул команду 31 мая в связи с истечением срока контракта. Его место занял сербский специалист Марко Николич. Сёмин возглавлял команду с 2016 года. При этом он также тренировал «Локомотив» в периоды с 1986 года по 1990-й, с 1992 года по 2005-й и с 2009 года по 2010-й. Под его руководством «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок страны.
Ранее Николич прокомментировал ничейный результат матча с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).