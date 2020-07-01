В НБА допускают, что сезон может быть снова остановлен из-за коронавируса

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер заявил, что сезон может быть повторно приостановлен, если ситуация с распространением коронавируса будет неблагоприятной.

«Конечно, если случаи заражения единичные, это одно дело. Будет иметь важное значение понимание того, как будет развиваться ситуация с заражением в нашем сообществе. Это будет одним из факторов при принятии решения о том, следует ли нам продолжать. Но, конечно, если будет много случаев, мы остановим чемпионат. Нельзя сбежать от этого вируса», — цитирует Сильвера ESPN.

Он отметил, что невозможно предсказать, как будет распространяться вирус, и в НБА ежедневно изучают данные по заболеваемости игроков и сотрудников клубов.

Ожидается, что сезон-2019/20 возобновится 30 июля в Диснейуорлде в Орландо. Все матчи пройдут при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что НБА может разрешить размещать надпись Black Lives Matter на игровых майках.