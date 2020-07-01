Баскетболист Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в клубе

Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил об уходе форварда Андрея Воронцевича из команды.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Игрок выступал в составе армейцев с 2006 года. За это время он трижды стал победителем Евролиги, дважды выигрывал Кубок России и девять раз — титул чемпиона Единой лиги ВТБ.

В 2015 году он становился MVP финала Единой лиги. На его счету рекордные 696 матчей за ЦСКА, в которых он набрал 4169 очков.

Ранее сообщалось, что финансирование баскетбольного клуба ЦСКА может быть уменьшено.