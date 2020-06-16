Финансирование баскетбольного клуба ЦСКА может быть уменьшено
- РИА Новости
Об этом сообщил почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов, слова которого передаёт ТАСС.
«Но и у других клубов могут быть сокращения бюджетов, и не только в баскетболе. А что делать? Во всех профессиональных видах спорта», — добавил Иванов.
Согласно данным за прошлый сезон, ЦСКА являлся первым клубом в лиге по величине бюджета, который составлял 2,862 млрд рублей.
Ранее стал известен бюджет «Локомотива-Кубани» в следующем сезоне.