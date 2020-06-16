Финансирование баскетбольного клуба ЦСКА может быть уменьшено

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Горно-металлургическая компания «Норильский никель», являющаяся владельцем московского баскетбольного клуба ЦСКА, может сократить финансирование коллектива из-за экологической катастрофы в Норильске и последствий пандемии коронавируса.
Финансирование баскетбольного клуба ЦСКА может быть уменьшено
  • РИА Новости

Об этом сообщил почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов, слова которого передаёт ТАСС.

«Но и у других клубов могут быть сокращения бюджетов, и не только в баскетболе. А что делать? Во всех профессиональных видах спорта», — добавил Иванов.

Согласно данным за прошлый сезон, ЦСКА являлся первым клубом в лиге по величине бюджета, который составлял 2,862 млрд рублей.

Ранее стал известен бюджет «Локомотива-Кубани» в следующем сезоне.

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