Актёр Маклаков раскритиковал «Спартак» после матча с ЦСКА

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Известный актер и болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал поражение команды от столичного ЦСКА в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Актёр Маклаков раскритиковал «Спартак» после матча с ЦСКА
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«Игры нет! Хоть была бы какая-то схема, рожденная в голове великого Тедеско. Я ничего не увидел! Умопомрачительное состояние игроков на поле! Все по стандарту, ничего нового. Это же дерби! Но это ужас, что было», — цитирует Маклакова Sport24.

Он выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско неправильно выстроил игру, а также отметил низкий уровень состава команды.

«Можно попросить Моуринью взять команду на неделю, но с таким составом ничего не будет! Не имеет значение, будет Тедеско или нет, здесь команды нет. А нужны ли нам такие игроки, которые ничего не приносят?», — заявил Маклаков.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу ЦСКА. По итогам 25 туров ЦСКА с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 32 очками — шестое.

Ранее Александр Бубнов подвёл итоги матча ЦСКА — «Спартак».

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