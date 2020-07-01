Бубнов: на первый план в матче ЦСКА — «Спартак» вышли лидеры

Бывший футболист московского «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

«Команда Виктора Гончаренко вообще действовала собранно и сконцентрированно, после первого гола контролировала ход встречи, не давала сопернику завладеть центром», — цитирует Бубнова Sportbox.

Он отметил, что у «Спартака» тоже талантливые молодые игроки, но у них пока не так хорошо отлажена взаимосвязь, а перестроение игры по ходу матча не всегда приводит к желаемому результату. Эксперт также обратил внимание, что красно-белые активнее начали встречу, но ЦСКА смог прибавить впоследствии.

«На первый план в дерби вышли лидеры, на которых во многом держится ЦСКА. Помимо Игоря, отлично отыграли Марио Фернандес и Влашич, до замены неплохо смотрелся впереди Чалов. А главное — связи в армейской команде в целом отлажены», — добавил Бубнов.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу ЦСКА. По итогам 25 туров ЦСКА с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 32 очками — шестое.

Ранее сообщалось, что капитан «Спартака» Георгий Джикия остался недоволен судейством в матче с ЦСКА.