Тренер Яна уверен, что российский боец нокаутирует Алдо

Джон Хатчинсон, тренер российского бойца смешанных единоборств россиянина Петра Яна, поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Жозе Алдо за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Необходимо придерживаться плана. Мы готовы к любому развитию событий. Мы уважаем Алду, он король нашего спорта. Но в этом бою все раунды не потребуются. Пётр его нокаутирует. Положим, за три раунда. Попомните мои слова. И это будет громким заявлением от него. Я ещё никогда не видел Петра в такой хорошей форме», — сказал Хатчинсон в интервью на YouTube-канале Kumite TV.

Поединок между Яном и Алдо состоится 12 июля на турнире UFC 251, который пройдёт на «Бойцовском острове» в ОАЭ. На счету Яна 14 побед и одно поражение в MMA, а у Алдо — 28 побед и шесть поражений.

Ранее боец UFC Джош Томсон выразил надежду на победу Алдо над Яном.