Боец UFC Томпсон выразил надежду на победу Алдо над Яном

Боец смешанных единоборств Джош Томпсон заявил, что надеется на победу Жозе Алдо в титульном поединке легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с россиянином Петром Яном.

«Если Алдо будет использовать лоукик и удары по корпусу, как в поединке с Джереми Стивенсом, то Пётр прижмёт к себе локти, что сократит ему варианты для атак. У Алдо было много критики за то, что он не пользуется лоукиками. Я надеюсь, что он победит Петра Яна и сумеет заткнуть своих критиков. Я болею за старых псов», — заявил Томпсон в подкасте WEIGHING IN.

Поединок между Алдо и Яном состоится 12 июля на турнире UFC 251.

Ранее Ян резко ответил на критику американского бойца Шона О'Мэлли.