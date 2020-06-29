Боец UFC Томпсон выразил надежду на победу Алдо над Яном

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Боец смешанных единоборств Джош Томпсон заявил, что надеется на победу Жозе Алдо в титульном поединке легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с россиянином Петром Яном.
Боец UFC Томпсон выразил надежду на победу Алдо над Яном
  • Reuters

«Если Алдо будет использовать лоукик и удары по корпусу, как в поединке с Джереми Стивенсом, то Пётр прижмёт к себе локти, что сократит ему варианты для атак. У Алдо было много критики за то, что он не пользуется лоукиками. Я надеюсь, что он победит Петра Яна и сумеет заткнуть своих критиков. Я болею за старых псов», — заявил Томпсон в подкасте WEIGHING IN.

Поединок между Алдо и Яном состоится 12 июля на турнире UFC 251. 

Ранее Ян резко ответил на критику американского бойца Шона О'Мэлли.

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