Ян резко ответил на критику американского бойца О'Мэлли

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян ответил американцу Шону О'Мэлли, который говорил, что легко нокаутировал бы россиянина, так как имеет больший размах рук.

«Занимался боксом восемь лет, и за это время избил столько длинных парней, сколько у тебя кудрей на голове. Используй свои длинные руки, чтобы засунуть их себе в задницу. Твой размах рук будет полезен для этого», — написал Ян в своём Twitter.

Следующим соперником Яна станет бразилец Жозе Алдо, с которым он сразится за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Бой состоится 11 июля в рамках турнира UFC 251 на бойцовском острове в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Яна дважды за сутки проверили на допинг.