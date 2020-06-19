Российского бойца UFC Яна дважды за сутки проверили на допинг

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказал о том, что представители Американского антидопингового агентства (USADA) дважды за сутки заставили его пройти допинг-тест.

«И что вы думаете? Прошло 22 часа, и они снова приехали. Это вообще что такое?» — рассказал спортсмен на видео, опубликованном в сториз в его Instagram.

В следующем поединке россиянин встретится с бразильцем Жозе Альдо. На кону будет стоять вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Бывший обладатель титула, американец Генри Сехудо, 10 мая объявил о завершении профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, что боец UFC Остович дисквалифицирована на год за употребление допинга.