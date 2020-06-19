Российского бойца UFC Яна дважды за сутки проверили на допинг
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«И что вы думаете? Прошло 22 часа, и они снова приехали. Это вообще что такое?» — рассказал спортсмен на видео, опубликованном в сториз в его Instagram.
В следующем поединке россиянин встретится с бразильцем Жозе Альдо. На кону будет стоять вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Бывший обладатель титула, американец Генри Сехудо, 10 мая объявил о завершении профессиональной карьеры.
Ранее сообщалось, что боец UFC Остович дисквалифицирована на год за употребление допинга.