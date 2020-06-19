Боец UFC Остович дисквалифицирована на год за употребление допинга

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Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рэйчел Остович на год за употребление запрещённых веществ.
Боец UFC Остович дисквалифицирована на год за употребление допинга
  • © Jeff Bottari/Zuffa LLC
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает MMA Junkie. В образцах спортсменки обнаружены метаболиты остарина и GW1516. Данные вещества содержались в одной из её пищевых добавок, но не были указаны на упаковке.

Остович провалила тест от 3 января. Она сможет вернуться в октагон уже 3 августа, поскольку USADA вычла из срока наказания четыре месяца, на которые спортсменка была временно отстранена в 2019 году.

Ранее боец UFC Царукян объяснил свои слова о допинге в российских промоушенах.

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