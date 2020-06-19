Боец UFC Остович дисквалифицирована на год за употребление допинга
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Об этом сообщает MMA Junkie. В образцах спортсменки обнаружены метаболиты остарина и GW1516. Данные вещества содержались в одной из её пищевых добавок, но не были указаны на упаковке.
Остович провалила тест от 3 января. Она сможет вернуться в октагон уже 3 августа, поскольку USADA вычла из срока наказания четыре месяца, на которые спортсменка была временно отстранена в 2019 году.
Ранее боец UFC Царукян объяснил свои слова о допинге в российских промоушенах.