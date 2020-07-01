Тренер Макгрегора подтвердил, что ирландский боец завершил карьеру

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, подтвердил, что боец завершил карьеру.

«Завершил ли Конор карьеру? Да, на данный момент могу это подтвердить. Он сам так сказал, разве нет?» — цитирует Кавану MMA Fighting.

Он отметил, что не может заставить Макгрегора вернуться в октагон, и ирландский спортсмен сам решает, что ему делать.

«На данный момент он покончил со спортом», — подчеркнул Кавана.

31-летний Макгрегор объявил о завершении карьеры в третий раз. На его счету 22 победы и четыре поражения в MMA.

Ранее тренер Хабиба Нурмагомедова выразил мнение, что россиянин может не дать реванш Макгрегору.