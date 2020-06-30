«Лацио» обыграл «Торино» в Серии А и сократил отставание от «Ювентуса»
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Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Торино» забил первым — уже на пятой минуте с пенальти отличился Андреа Белотти.
Победу «Лацио» принесли голы Чиро Иммобиле и Марко Пароло.
По итогам 29 туров «Лацио» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 68 очков, и отстаёт от лидирующего «Ювентуса», у которого ещё есть игра в запасе, на одно очко. «Торино» с 31 очком — 14-й.
Ранее сообщалось, что в «Милане» возобновился интерес к Алексею Миранчуку.