СМИ: В «Милане» возобновился интерес к Алексею Миранчуку

Итальянский футбольный клуб «Милан» снова рассматривает возможность приобретения полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.

Как сообщает Milan News со ссылкой на Sky Sport Italia, в «Милане» по-прежнему уверены, что Миранчук — подходящий футболист для клуба.

По данным СМИ, в зимнее трансферное окно россонери пытались приобрести Миранчука, однако позже отказались от такой возможности, сделав ставку на других футболистов.

Отмечается, что в сделку по российскому хавбеку может быть включён уругваец Диего Лаксальт.

Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2013 года. В его активе 37 голов и 44 голевые передачи в 217 матчах за московский клуб.

Ранее сообщалось, что Станислав Крицюк договорился о контракте с «Бешикташем».