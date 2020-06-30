СМИ: В «Милане» возобновился интерес к Алексею Миранчуку

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Итальянский футбольный клуб «Милан» снова рассматривает возможность приобретения полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.
СМИ: В «Милане» возобновился интерес к Алексею Миранчуку
  • РИА Новости

Как сообщает Milan News со ссылкой на Sky Sport Italia, в «Милане» по-прежнему уверены, что Миранчук — подходящий футболист для клуба.

По данным СМИ, в зимнее трансферное окно россонери пытались приобрести Миранчука, однако позже отказались от такой возможности, сделав ставку на других футболистов.

Отмечается, что в сделку по российскому хавбеку может быть включён уругваец Диего Лаксальт.

Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2013 года. В его активе 37 голов и 44 голевые передачи в 217 матчах за московский клуб.

Ранее сообщалось, что Станислав Крицюк договорился о контракте с «Бешикташем».

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