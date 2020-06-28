СМИ: Крицюк договорился о контракте с «Бешикташем»
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- РИА Новости
Как сообщает Ortacizgi, переговоры с 29-летним россиянином вёл спортивный директор «Бешикташа» Эрдал Торуногюллар.
Отмечается, что окончательное решение по Крицюку примут президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби и главный тренер команды Серген Ялчин.
Крицюк выступает за «Краснодар» с 2016 года. В его активе 72 матча за «Краснодар», 33 из которых он отыграл на ноль. Его контракт с клубом истекает 31 июля.
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