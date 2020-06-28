СМИ: Крицюк договорился о контракте с «Бешикташем»

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Голкипер российского футбольного клуба «Краснодар» Станислав Крицюк достиг договорённости по личному контракту для перехода в турецкий «Бешикташ».
СМИ: Крицюк договорился о контракте с «Бешикташем»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как сообщает Ortacizgi, переговоры с 29-летним россиянином вёл спортивный директор «Бешикташа» Эрдал Торуногюллар.

Отмечается, что окончательное решение по Крицюку примут президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби и главный тренер команды Серген Ялчин.

Крицюк выступает за «Краснодар» с 2016 года. В его активе 72 матча за «Краснодар», 33 из которых он отыграл на ноль. Его контракт с клубом истекает 31 июля.

Ранее сообщалось, что Шандор Варга назвал слухами сообщения об интересе к Фёдору Чалову из Бундеслиги.

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