Российский хоккеист Петров выбран под первым номером на импорт-драфте CHL
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Об этом сообщает пресс-служба лиги.
17-летний Петров прошлый сезон провёл в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) в составе московских «Крыльев Советов». Он принял участие в 21 матче, набрав 9 (5 + 4) очков.
В топ-10 импорт-драфта были выбраны ещё два российских хоккеиста. Под четвёртым номером на драфте клуб «Ниагара Айсдогс» выбрал 18-летнего форварда Данила Гущина, под восьмым номером клуб «Гатино Олимпикс» задрафтовал 17-летнего нападающего Алексея Прокопенко.
Ранее стали известны результаты драфт-лотереи НХЛ 2020 года.