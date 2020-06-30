Российский хоккеист Петров выбран под первым номером на импорт-драфте CHL

Российский форвард Матвей Петров выбран клубом «Норт Бэй Бэттэльон» под общим первым номером на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги (CHL).

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

17-летний Петров прошлый сезон провёл в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) в составе московских «Крыльев Советов». Он принял участие в 21 матче, набрав 9 (5 + 4) очков.

В топ-10 импорт-драфта были выбраны ещё два российских хоккеиста. Под четвёртым номером на драфте клуб «Ниагара Айсдогс» выбрал 18-летнего форварда Данила Гущина, под восьмым номером клуб «Гатино Олимпикс» задрафтовал 17-летнего нападающего Алексея Прокопенко.

Ранее стали известны результаты драфт-лотереи НХЛ 2020 года.