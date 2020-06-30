Титов предположил, в чём может быть причина неудачной игры Чалова

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов выдвинул предположение, с чем может быть связана неудачная игра нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в последнее время.
Титов предположил, в чём может быть причина неудачной игры Чалова
  • РИА Новости

«Видимо, отсутствие конкуренции в линии атаки сказывается. Ну и длительная пауза в чемпионате в связи с пандемией не могла не наложить отпечаток на всех игроков», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

По словам легендарного футболиста «Спартака», Чалов наверняка до сих пор помнит момент в матче 23-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом», когда он с метра не смог поразить ворота Андрея Лунёва. 

В сезоне-2019/20 Чалов провёл 24 матча в чемпионате России и отметился пятью голами и одной результативной передачей.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 30 июня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в 20:30 мск. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее известный футбольный агент Шандор Варга прокомментировал информацию об интересе клубов Бундеслиги к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.

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