Титов предположил, в чём может быть причина неудачной игры Чалова
- РИА Новости
«Видимо, отсутствие конкуренции в линии атаки сказывается. Ну и длительная пауза в чемпионате в связи с пандемией не могла не наложить отпечаток на всех игроков», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».
По словам легендарного футболиста «Спартака», Чалов наверняка до сих пор помнит момент в матче 23-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом», когда он с метра не смог поразить ворота Андрея Лунёва.
В сезоне-2019/20 Чалов провёл 24 матча в чемпионате России и отметился пятью голами и одной результативной передачей.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 30 июня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в 20:30 мск. RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее известный футбольный агент Шандор Варга прокомментировал информацию об интересе клубов Бундеслиги к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.