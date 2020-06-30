В Промсвязьбанке опровергли информацию о спонсорстве «Химок»

В пресс-службе Промсвязьбанка опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что банк может стать титульным спонсором подмосковного футбольного клуба «Химки».

«Данная информация не соответствует действительности: Промсвязьбанк не будет выступать спонсором ФК «Химки», — приводит Sport24 слова представителя пресс-службы банка.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования. Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявлял, что «Химки» готовятся поменять юридическое лицо и остаться в ФНЛ.

Ранее в «Химках» прокомментировали информацию о желании заявиться в РПЛ.