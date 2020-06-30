В Промсвязьбанке опровергли информацию о спонсорстве «Химок»
- @fckhimki
«Данная информация не соответствует действительности: Промсвязьбанк не будет выступать спонсором ФК «Химки», — приводит Sport24 слова представителя пресс-службы банка.
По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования. Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявлял, что «Химки» готовятся поменять юридическое лицо и остаться в ФНЛ.
Ранее в «Химках» прокомментировали информацию о желании заявиться в РПЛ.