В «Химках» прокомментировали информацию о желании заявиться в РПЛ

Короткая ссылка
Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию о принятом в клубе решении выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21.
В «Химках» прокомментировали информацию о желании заявиться в РПЛ
  • © ФК "Химки"

Команда получила это право по спортивному принципу, заняв второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), но изначально отказалась от повышения в классе из-за нехватки финансирования.

 «Пока никакой конкретики нет. Надеюсь, что решение будет до конца недели», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Это издание также сообщило, что руководство «Химок» ведёт переговоры о спонсорском контракте с одним из российских банков.

Ранее стало известно, что владелец сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин не будет приобретать этот футбольный клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить