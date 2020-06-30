В «Химках» прокомментировали информацию о желании заявиться в РПЛ
- © ФК "Химки"
Команда получила это право по спортивному принципу, заняв второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), но изначально отказалась от повышения в классе из-за нехватки финансирования.
«Пока никакой конкретики нет. Надеюсь, что решение будет до конца недели», — приводит слова Иванова «Чемпионат».
Это издание также сообщило, что руководство «Химок» ведёт переговоры о спонсорском контракте с одним из российских банков.
Ранее стало известно, что владелец сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин не будет приобретать этот футбольный клуб.