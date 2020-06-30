Драчёв может остаться в правлении СБР в случае поражения на выборах

Действующий президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв может войти в состав правления организации в случае поражения на предстоящих выборах нового главы СБР.

«Символично, что в правление меня выдвинула одноимённая с Владимиром федерация. Готов ли я буду работать в правлении, если оставлю пост президента? Как карта ляжет, но такой вариант не исключаю», — приводит слова Драчёва ТАСС.

На пост президента Драчёва выдвинула региональная федерация Республики Карелия, на пост члена правления — Владимирской области. Отчётно-выборная конференция СБР запланирована на 11 июля.

Ранее сообщалось, что Ольга Зайцева отказалась от участия в выборах в правление СБР.