Легкоатлеты Сидорова и Иванюк не намерены приезжать на сбор национальной команды
- РИА Новости
«Я не собираюсь приезжать на сбор в Новогорск, продолжу тренироваться на стадионе братьев Знаменских в Москве», — приводит слова Сидоровой ТАСС.
Иванюк, в свою очередь, сообщил, что продолжит тренироваться у себя дома в Смоленске.
«Терять время из-за карантина в случае переезда в Кисловодск мне не хочется. Но главная причина, почему я решил пока остаться дома, заключается в том, что пока неясно, позволит ли коронавирус проводить в этом году легкоатлетические соревнования», — пояснил своё решение спортсмен.
Тренировочные сборы национальной команды по лёгкой атлетике стартуют в Новогорске и Кисловодске 1 июля.
Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене не поедет на сбор национальной команды в Новогорске.