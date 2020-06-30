Легкоатлеты Сидорова и Иванюк не намерены приезжать на сбор национальной команды

Короткая ссылка
Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и бронзовый призёр мирового первенства в прыжках в высоту Илья Иванюк не намерены приезжать на июльские сборы национальной команды.
Легкоатлеты Сидорова и Иванюк не намерены приезжать на сбор национальной команды
  • РИА Новости

«Я не собираюсь приезжать на сбор в Новогорск, продолжу тренироваться на стадионе братьев Знаменских в Москве», — приводит слова Сидоровой ТАСС.

Иванюк, в свою очередь, сообщил, что продолжит тренироваться у себя дома в Смоленске.

«Терять время из-за карантина в случае переезда в Кисловодск мне не хочется. Но главная причина, почему я решил пока остаться дома, заключается в том, что пока неясно, позволит ли коронавирус проводить в этом году легкоатлетические соревнования», — пояснил своё решение спортсмен.

Тренировочные сборы национальной команды по лёгкой атлетике стартуют в Новогорске и Кисловодске 1 июля.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене не поедет на сбор национальной команды в Новогорске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить