Талалаев сравнил Николича с Бердыевым и Моуринью

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев дал свою оценку замене Юрия Сёмина на Марко Николича на посту наставника «Локомотива».

По мнению Талалаева, Сёмин является выдающимся российским тренером, а «Локо» — его детищем.

«И прямо сейчас в нём вряд ли сможет сработать кто-то более продуктивно. То, что Николич выиграл чемпионаты Венгрии и Сербии, — хороший показатель. Молодой, перспективный системный тренер. Но пока это не Ариго Сакки, не Жозе Моуринью, не Курбан Бердыев — и никто не представляет, что у него получится в «Локомотиве», — приводит слова Талалаева «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус оценил шансы Талалаева спасти «Крылья Советов» от вылета в ФНЛ.