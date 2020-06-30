Белоус оценил шансы Талалаева спасти «Крылья Советов» от вылета в ФНЛ

Бывший топ-менеджер «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус оценил перспективы Андрея Талалаева на посту главного тренера «Крыльев Советов».

47-летний специалист был назначен вместо отправленного в отставку черногорца Миодрага Божовича.

«Талалаев — очень харизматичный тренер. Его уже не назовёшь молодым специалистом, с момента дебюта на высоком уровне он сильно вырос и приобрел огромный опыт. Думаю, он решит задачу сохранения «Крыльев» в РПЛ», — цитирует Белоуса газета «Известия».

Ранее мнением о назначении Талалаева поделился журналист Василий Уткин.