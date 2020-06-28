Уткин считает, что назначение Талалаева может помочь «Крыльям Советов»

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о назначении российского специалиста Андрея Талалаева на пост главного тренера самарских «Крыльев Советов».

«Андрей — противоречивая фигура, я не думаю, что у него впереди какие-то карьерные успехи, превышающие уже достигнутые.

Но, в частности, на короткой дистанции (не только, но тут точно) у него есть качества, которые могут работать. Он хорошо объясняет. Он работоспособен. Его приход в экстренной ситуации способен помочь», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

При этом он не уверен, что у специалиста получится показать хороший результат на длинной дистанции, хотя Уткин и надеется, что тренер на это способен.

«Но сейчас, похоже, его согласие ввязаться в «Крылья», которые сами по себе могут быть названы «Загадка дыры» последние лет 12, говорит скорее о прежнем желании вернуться в Премьер-лигу любой ценой. «Оренбургу», думаю, гаплык, а за 14-е место что же не побороться», — подытожил Уткин.

Предыдущим клубом Талалаева были подмосковные «Химки». Он работал главным тренером в российских клубах «Росич», «Волга», «Тамбов» и в армянском «Пюнике», а также работал с юниорской и молодёжной сборными России.

Ранее сообщалось, что Талалаев назначен новым главным тренером «Крыльев Советов».