Уткин считает, что назначение Талалаева может помочь «Крыльям Советов»

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Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о назначении российского специалиста Андрея Талалаева на пост главного тренера самарских «Крыльев Советов».
Уткин считает, что назначение Талалаева может помочь «Крыльям Советов»
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Андрей — противоречивая фигура, я не думаю, что у него впереди какие-то карьерные успехи, превышающие уже достигнутые.
Но, в частности, на короткой дистанции (не только, но тут точно) у него есть качества, которые могут работать. Он хорошо объясняет. Он работоспособен. Его приход в экстренной ситуации способен помочь», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

При этом он не уверен, что у специалиста получится показать хороший результат на длинной дистанции, хотя Уткин и надеется, что тренер на это способен.

«Но сейчас, похоже, его согласие ввязаться в «Крылья», которые сами по себе могут быть названы «Загадка дыры» последние лет 12, говорит скорее о прежнем желании вернуться в Премьер-лигу любой ценой. «Оренбургу», думаю, гаплык, а за 14-е место что же не побороться», — подытожил Уткин.

Предыдущим клубом Талалаева были подмосковные «Химки». Он работал главным тренером в российских клубах «Росич», «Волга», «Тамбов» и в армянском «Пюнике», а также работал с юниорской и молодёжной сборными России.

Ранее сообщалось, что Талалаев назначен новым главным тренером «Крыльев Советов».

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