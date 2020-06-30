Михайлов: жаль, что Петров так рано ушёл из жизни
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По мнению Михайлова, Петров был замечательным человеком и выдающимся хоккеистом, который активно участвовал в политической жизни страны, отдавал очень много сил и здоровья хоккею.
«Жаль, что так рано ушёл из жизни. Было много задумок и не все успел сделать. Историю жизни таких великих спортсменов нужно знать. Не зависимо от эмблемы на его груди, он был игроком мирового уровня», — приводит слова Михайлова официальный сайт ХК ЦСКА.
Петров скончался 28 февраля 2017 года.
Ранее сообщалось, что вдова баскетбольного тренера Кондрашина скончалась в возрасте 88 лет.