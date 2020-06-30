Вдова баскетбольного тренера Кондрашина скончалась в возрасте 88 лет

Короткая ссылка
Евгения Кондрашина, баскетболистка ленинградского «Динамо» 1950-х, вдова выдающегося тренера Владимира Кондрашина, скончалась на 89-м году жизни.
Вдова баскетбольного тренера Кондрашина скончалась в возрасте 88 лет
  • Pixabay

«Вся баскетбольная общественность выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгении Вячеславовны. В её лице петербургский баскетбол потерял верного и искреннего болельщика, всем сердцем любившего эту игру», — говорится на официальном сайте Федерации баскетбола Санкт-Петербурга.

Информация о месте и времени прощания станет известна позднее.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник сборной Югославии и бывший главный тренер сборной Сербии и Черногории Илия Петкович скончался в Белграде на 75-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить