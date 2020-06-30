Вдова баскетбольного тренера Кондрашина скончалась в возрасте 88 лет
- Pixabay
«Вся баскетбольная общественность выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгении Вячеславовны. В её лице петербургский баскетбол потерял верного и искреннего болельщика, всем сердцем любившего эту игру», — говорится на официальном сайте Федерации баскетбола Санкт-Петербурга.
Информация о месте и времени прощания станет известна позднее.
Ранее сообщалось, что экс-полузащитник сборной Югославии и бывший главный тренер сборной Сербии и Черногории Илия Петкович скончался в Белграде на 75-м году жизни.