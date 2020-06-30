Вдова баскетбольного тренера Кондрашина скончалась в возрасте 88 лет

Евгения Кондрашина, баскетболистка ленинградского «Динамо» 1950-х, вдова выдающегося тренера Владимира Кондрашина, скончалась на 89-м году жизни.

«Вся баскетбольная общественность выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгении Вячеславовны. В её лице петербургский баскетбол потерял верного и искреннего болельщика, всем сердцем любившего эту игру», — говорится на официальном сайте Федерации баскетбола Санкт-Петербурга.

Информация о месте и времени прощания станет известна позднее.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник сборной Югославии и бывший главный тренер сборной Сербии и Черногории Илия Петкович скончался в Белграде на 75-м году жизни.