Хоккеист Воробьёв прокомментировал своё возвращение в «Салават» из «Филадельфии»

Хоккеист Михаил Воробьёв, не сумевший закрепиться в составе «Филадельфии Флайерз» и вернувшийся из НХЛ в КХЛ, прокомментировал подписание контракта с «Салаватом Юлаевым».

По словам нападающего, переговоры с уфимцами прошли довольно успешно, стороны сразу пришли к взаимопониманию.

«Я знаю, что у «Салавата Юлаева» всегда высокие задачи и цели. И конечно, приятно выступать перед родными болельщиками. После того как вернулся домой, сначала неделю отдохнул, а потом сразу начал тренировки, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Что касается оценки сезона в индивидуальном плане, то неплохо, но всегда хочется выступить лучше. Мне есть к чему стремиться», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Салавата».

Ранее сообщалось, что хоккеист хабаровского «Амура» Валентин Пьянов, проживающий в Омске, рассказал о соблюдении карантина во время пандемии коронавируса.