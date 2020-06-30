Хоккеист Пьянов рассказал о соблюдении карантина в Омске

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Хоккеист хабаровского «Амура» Валентин Пьянов, проживающий в Омске, рассказал о соблюдении карантина во время пандемии коронавируса.
Хоккеист Пьянов рассказал о соблюдении карантина в Омске
  • © официальный твиттер хоккейного клуба "Авангард"

По словам спортсмена, он старается не выходить из дома без крайней необходимости и максимально соблюдает меры безопасности.

«Никаких ограничений на передвижения у меня не было, поскольку у друга есть свой тренажёрный зал в частном доме. Я просто ходил к нему в зал и в обычном режиме готовился к сезону», — цитируют Пьянова «Известия».

Ранее сообщалось, что в Египте могут провести хоккейный матч на фоне пирамид.

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