Не сумевший закрепиться в НХЛ Воробьёв вернулся в «Салават Юлаев»

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Российский хоккеист Михаил Воробьёв, с 2017 года находившийся в системе «Филадельфии Флайерз», но выступавший в основном за её фарм-клуб «Лихай Вэлли Фантомс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), вернулся в «Салават Юлаев».
Не сумевший закрепиться в НХЛ Воробьёв вернулся в «Салават Юлаев»
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Как уточняется на официальном сайте уфимцев, 23-летний нападающий подписал с командой трёхлетний контракт.

По словам спортивного директора «Салавата» Василия Чижова, переговоры о переходе клубного воспитанника продолжались с прошлого года. Функционер считает, что Воробьёв неплохо показал себя в Северной Америке и прилично выглядел в фарм-клубе, где набирал много очков.

«Он молод, очень хорошие перспективы. У него большая заряженность на то, чтобы играть на самом высочайшем уровне: на уровне сборной, на уровне НХЛ. Но Мише нужен некий трамплин как раз в виде позиции лидера в таком клубе, как «Салават Юлаев», который тоже ставит перед собой высокие задачи», — заключил Чижов.

Ранее сообщалось, что хоккеист хабаровского «Амура» Валентин Пьянов, проживающий в Омске, рассказал о соблюдении карантина во время пандемии коронавируса.

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