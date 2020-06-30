Фигуристы Нгуен и Колесник объявили о распаде танцевального дуэта

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Американские фигуристы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник объявили о распаде своего дуэта в танцах на льду.
Фигуристы Нгуен и Колесник объявили о распаде танцевального дуэта
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

Партнёрша написала об этом в Instagram. Нгуен отметила, что победа на юниорском первенстве мира 2020 года стала для спортсменов исполнением мечты.

«У нас с Вадимом много счастливых воспоминаний за три совместно прожитых года, и я храню эти воспоминания. Желаю Вадиму всего хорошего, но мы идём разными путями. Я буду искать нового партнёра, который разделяет моё воодушевление, страсть и преданность катанию», — сообщила Нгуен.

Ранее стало известно, что Алёна Леонова не считает Этери Тутберидзе фаворитом в борьбе за приз лучшему тренеру года.

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