Заболевшая коронавирусом пятиборка Лебедева рассказала о своём самочувствии

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Призёр чемпионата Европы 2018 года по современному пятиборью Светлана Лебедева не может начать подготовку к летнему сезону из-за заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Заболевшая коронавирусом пятиборка Лебедева рассказала о своём самочувствии
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

По словам спортсменки, уже неделю она находится дома на самоизоляции. Положительный тест она сдала 19 июня, а 22-го почувствовала себя не очень хорошо.

«Я тут же отправилась в медцентр, где сделала компьютерную томографию лёгких. Мне прописали лечение, а я, в свою очередь, подписала обязательство о самоизоляции. На этой неделе должны взять два повторных теста. Сейчас я чувствую себя прекрасно, поэтому можно сказать, что у меня бессимптомное течение болезни наблюдается», — цитирует Лебедеву ТАСС.

Ранее сообщалось, что совет World Athletics на ближайшем заседании заслушает доклад рабочей группы по вопросу восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

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