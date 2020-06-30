Заболевшая коронавирусом пятиборка Лебедева рассказала о своём самочувствии

Призёр чемпионата Европы 2018 года по современному пятиборью Светлана Лебедева не может начать подготовку к летнему сезону из-за заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

По словам спортсменки, уже неделю она находится дома на самоизоляции. Положительный тест она сдала 19 июня, а 22-го почувствовала себя не очень хорошо.

«Я тут же отправилась в медцентр, где сделала компьютерную томографию лёгких. Мне прописали лечение, а я, в свою очередь, подписала обязательство о самоизоляции. На этой неделе должны взять два повторных теста. Сейчас я чувствую себя прекрасно, поэтому можно сказать, что у меня бессимптомное течение болезни наблюдается», — цитирует Лебедеву ТАСС.

Ранее сообщалось, что совет World Athletics на ближайшем заседании заслушает доклад рабочей группы по вопросу восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).